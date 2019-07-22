Визначився потенційний опонент "Маріуполя" у відборі Ліги Європи

"Маріуполь" почне свій шлях у Лізі Європи з третього раунду кваліфікації. Як повідомляється на сайті УЕФА, за підсумками жеребкування суперником приазовської команди суперником приазовської команди стане переможець пари АЗ - Хеккен.

Раніше визначився суперник "Зорі" в першому офіційному матчі сезону 2019/20, який відбудеться в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Ним став віце-чемпіон Чорногорії "Будучность".

У разі проходу луганська команда в третьому раунді може битиметься з переможцем пари між ЦСКА із Софії (Болгарія) і Осієк (Хорватія).