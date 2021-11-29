Определился обладатель "Золотого мяча-2021"

Сегодня, 29 ноября, состоялась церемония вручения престижнейшей индивидуальной футбольной награды - "Золотой мяч-2021". Лучшим футболистом стал 34-летний нападающий парижского "ПСЖ" Лионель Месси.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Для аргентинца этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере. Втрое место занял польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски.
Топ-10 в рейтинге лучших футболистов:
У женщин лучшей футболисткой года и обладательницей "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс из "Барселоны".
Все награды от France Football:
Для Роналду это худший результат в рейтинге лучших футболистов по версии France Football с 2010 года. Тогда выше португальца были Месси, Иньеста, Хави, Снейдер и Форлан.
Напомним, перед стартом нынешнего сезона Месси покинул "Барселону" и присоединился к парижскому "ПСЖ". Всю свою карьеру до этого аргентинец провел в каталонском клубе. В нынешнем сезоне он отметился четырьмя голами (3 в Лиге чемпионов и 1 в чемпионате Франции) и отдал 3 голевые передачи (все в Лиге-1).