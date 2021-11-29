Визначився володар "Золотого м'яча-2021"

Сьогодні, 29 листопада, відбулася церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної Футбольної нагороди - "Золотий м'яч-2021". Кращим футболістом став 34-річний нападник паризького "ПСЖ" Ліонель Мессі.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Для аргентинця цей "золотий м'яч" став сьомим у кар'єрі. Втричі місце зайняв польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі.
Топ-10 в рейтингу кращих футболістів:
У жінок кращою футболісткою року і володаркою "Золотого м'яча-2021" стала Алексія Путельяс з "Барселони".
Всі нагороди від France Football:
Для Роналду це найгірший результат в рейтингу кращих футболістів за версією France Football з 2010 року. Тоді вище португальця були Мессі, Іньєста, Хаві, Снейдер і Форлан.
Нагадаємо, перед стартом нинішнього сезону Мессі залишив "Барселону" та приєднався до паризького "ПСЖ". Усю кар'єру до цього аргентинець провів у каталонському клубі. У нинішньому сезоні він відзначився чотирма голами (3 у Лізі чемпіонів та 1 у чемпіонаті Франції) і віддав 3 гольові передачі (усі в Лізі-1).