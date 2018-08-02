Определились все пары 3 отборочного раунда Лиги чемпионов
В борьбу вступают восемь новых клубов, включая киевское "Динамо"
Накануне вечером определились последние девять участников третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, куда, в частности, пробились БАТЭ, "Мальме", "Аякс", и ПАОК. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Путь чемпионов:
"Селтик" (SCO) - АЕК (GRE)
"Зальцбург" (AUT) - "Шкендия" (MKD)
"Црвена Звезда" (SRB) - "Спартак" Трнава (SVK)
"Карабах" (AZE) - БАТЭ (BLR)
"Астана" (KAZ) - "Динамо" Загреб (CRO)
"Мальме" (SWE) - "Види" (HUN)
Путь представителей лиг:
"Стандард" (BEL) - "Аякс" (NED)
"Бенфика" (POR) - "Фенербахче" (TUR)
"Славия" Прага (CZE) - "Динамо" Киев (UKR)
ПАОК (GRE) - "Спартак" Москва (RUS)
С третьего отборочного раунда в борьбу вступят восемь новых клубов, включая киевское "Динамо". Среди команд, которые остались на этой стадии, киевский клуб уступает по рейтингу лишь португальской "Бенфике". Поэтому, "бело-синие" будут сеянными, если успешно пройдут пражский клуб.
Первые матчи этой стадии пройдут 7 и 8 августа, ответные - 14 августа.