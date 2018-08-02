Определились все пары 3 отборочного раунда Лиги чемпионов

В борьбу вступают восемь новых клубов, включая киевское "Динамо"

Накануне вечером определились последние девять участников третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, куда, в частности, пробились БАТЭ, "Мальме", "Аякс", и ПАОК. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Путь чемпионов:

"Селтик" (SCO) - АЕК (GRE)

"Зальцбург" (AUT) - "Шкендия" (MKD)

"Црвена Звезда" (SRB) - "Спартак" Трнава (SVK)

"Карабах" (AZE) - БАТЭ (BLR)

"Астана" (KAZ) - "Динамо" Загреб (CRO)

"Мальме" (SWE) - "Види" (HUN)

Путь представителей лиг:

"Стандард" (BEL) - "Аякс" (NED)

"Бенфика" (POR) - "Фенербахче" (TUR)

"Славия" Прага (CZE) - "Динамо" Киев (UKR)

ПАОК (GRE) - "Спартак" Москва (RUS)

С третьего отборочного раунда в борьбу вступят восемь новых клубов, включая киевское "Динамо". Среди команд, которые остались на этой стадии, киевский клуб уступает по рейтингу лишь португальской "Бенфике". Поэтому, "бело-синие" будут сеянными, если успешно пройдут пражский клуб.

Первые матчи этой стадии пройдут 7 и 8 августа, ответные - 14 августа.