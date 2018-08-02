Визначилися всі пари 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
У боротьбу вступають вісім нових клубів, включаючи київське "Динамо"
Напередодні ввечері визначилися останні дев'ять учасників третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів, куди, зокрема, пробилися БАТЕ, "Мальме", "Аякс", і ПАОК. Про це повідомляється на сайті УЄФА.
Шлях чемпіонів:
"Селтік" (SCO) - АЕК (GRE)
"Зальцбург" (AUT) - "Шкендія" (MKD)
"Црвена Звезда" (SRB) - "Спартак" Трнава (SVK)
"Карабах" (AZE) - БАТЕ (BLR)
"Астана" (KAZ) - "Динамо" Загреб (CRO)
"Мальме" (SWE) - "Віді" (HUN)
Шлях представників ліг:
"Стандард" (BEL) - "Аякс" (NED)
"Бенфіка" (POR) - "Фенербахче" (TUR)
"Славія" Прага (CZE) - "Динамо" Київ (UKR)
ПАОК (GRE) - "Спартак" Москва (RUS)
З третього відбіркового раунду в боротьбу вступлять вісім нових клубів, включаючи київське "Динамо". Серед команд, які залишилися на цій стадії, київський клуб поступається по рейтингу лише португальській "Бенфіці". Тому, "біло-сині" будуть сіяними, якщо успішно пройдуть празький клуб.
Перші матчі цієї стадії пройдуть 7 і 8 серпня, матчі-відповіді - 14 серпня.