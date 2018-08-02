Визначилися всі пари 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

У боротьбу вступають вісім нових клубів, включаючи київське "Динамо"

Напередодні ввечері визначилися останні дев'ять учасників третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів, куди, зокрема, пробилися БАТЕ, "Мальме", "Аякс", і ПАОК. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Шлях чемпіонів:

"Селтік" (SCO) - АЕК (GRE)

"Зальцбург" (AUT) - "Шкендія" (MKD)

"Црвена Звезда" (SRB) - "Спартак" Трнава (SVK)

"Карабах" (AZE) - БАТЕ (BLR)

"Астана" (KAZ) - "Динамо" Загреб (CRO)

"Мальме" (SWE) - "Віді" (HUN)

Шлях представників ліг:

"Стандард" (BEL) - "Аякс" (NED)

"Бенфіка" (POR) - "Фенербахче" (TUR)

"Славія" Прага (CZE) - "Динамо" Київ (UKR)

ПАОК (GRE) - "Спартак" Москва (RUS)

З третього відбіркового раунду в боротьбу вступлять вісім нових клубів, включаючи київське "Динамо". Серед команд, які залишилися на цій стадії, київський клуб поступається по рейтингу лише португальській "Бенфіці". Тому, "біло-сині" будуть сіяними, якщо успішно пройдуть празький клуб.

Перші матчі цієї стадії пройдуть 7 і 8 серпня, матчі-відповіді - 14 серпня.