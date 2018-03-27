УЕФА утвердил дополнительные изменения в регламенте еврокубков

Они вступят в силу с сезона 2018/19

УЕФА внес ряд ключевых изменений в регламенты Лиги чемпионов и Лиги Европы , которые вступят в силу с сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, со следующего сезона в матчах плей-офф разрешена четвертая замена в дополнительное время.

Исключительно в финале Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и матче за Суперкубок УЕФА в заявку можно включить 23 игрока (а не 18, как в других матчах). Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи.

Что касается дозаявки игроков по завершении групповых этапов еврокубков, клуб сможет заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.

Кроме того, начиная с сезона 2018/19 команда, которая выиграла Лигу Европы (или ранее Кубок УЕФА) три раза подряд или пять раз в целом, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет "Севилья".

The only team entitled to wear this badge next season would be @SevillaFC, who have won the competition five times (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).



Read more about the 2018/2019 updates https://t.co/9PjPXH6Ics — UEFA (@UEFA) March 27, 2018

Также утверждено новое время проведения матчей. В Лиге чемпионов матчи раунда плей-офф, группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала будут начинаться в 23:00.

Вместе с тем на групповом этапе по два матча во вторник и в среду будут начинаться в 20:55. В последнем туре все матчи будут начинаться одновременно. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

В Лиге Европы УЕФА матчи от группового этапа до 1/8 финала будут начинаться в 20:55 и 23:00. Как правило, оба матча одной группы в последнем туре должны начинаться одновременно. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут начинаться в 23:00. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.