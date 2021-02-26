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Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 00:26
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи Фото: кубок Ліги Європи (twitter.com/EuropaLeague)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи. Серед команд, що пройшли далі, два представники України - "Динамо" і "Шахтар".

Детальніше про результати - у матеріалі РБК-Україна.

"Тоттенхем" (Англія) - "Вольсберг" (Австрія) - 4:0 (8:1 за сумою двох матчів)

"Аякс" (Нідерланди) - Лілль (Франція) - 2:1 (4:2)

"ШАХТАР" (Україна) - "Маккабі" (Ізраїль) - 1:0 (3:0)

"Наполі" (Італія) - "Гранада" (Іспанія) - 2:1 (2:3)

"Хоффенхайм" (Німеччина) - "Молде" (Норвегія) - 0:2 (3:5)

"Вилльяреал" (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія) - 2:1 (4:1)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Антверпен" (Бельгія) - 5:2 (9:5)

"Арсенал" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія) - 3:2 (4:3)

"ПСВ" (Нідерланди) - "Олімпіакос" (Греція) - 2:1 (4:5)

"Байєр" (Німеччина) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 0:2 (3:6)

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Краснодар" (Росія) - 1:0 (4:2)

"Рома" (Італія) - "Брага" (Португалія) - 3:1 (5:1)

"Лестер" (Англія) - "Славія" (Чехія) - 0:2 (0:2)

"Мілан" (Італія) - "Црвена Зірка" (Сербія) - 1:1 (3:3)

"Манчестер Юнайтенд" (Англія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - 0:0 (4:0)

"Брюгге" (Бельгія) - "ДИНАМО" (Київ, Україна) - 0:1 (1:2)

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, 26 лютого. Початок о 14:00 за Києвом.

Детальніше про матчі "Динамо" проти "Брюгге" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про матчі "Шахтаря" і "Маккабі".

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