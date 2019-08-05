"Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы

Украинские клубы "Заря" и "Мариуполь" по результатам жеребьевки узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Луганчане могут встретиться с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания), а приазовцы - "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Пльзень (Чехия).

Однако, чтобы сыграть в решающем этапе квалификации обеим командам нужно преодолеть третий отборочный раунд, где "Мариуполь" сыграет с нидерландским "АЗ Алкмаром", а Заря" - с ЦСКА (София, Болгария). Первые матчи запланированы на 8 августа, а ответные поединки - 15 августа.

Напомним, киевское "Динамо", в случае прохождения бельгийского "Брюгге" на стадии 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов, будет вести борьбу за выход в групповой этап с победителем пары "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).