"Зоря" і "Маріуполь" дізналися потенційних суперників в плей-офф Ліги Європи

Українські клуби "Зоря" і "Маріуполь" за результатами жеребкування дізналися потенційних суперників в раунді плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Луганчани можуть зустрітися з переможцем пари "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія), а приазовці - "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Пльзень (Чехія).

Однак, щоб зіграти у вирішальному етапі кваліфікації обом командам потрібно подолати третій кваліфікаційний раунд, де "Маріуполь" зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром", а Зоря "- з ЦСКА (Софія, Болгарія). Перші матчі заплановані на 8 серпня, а поєдинки у відповідь - 15 серпня.

Нагадаємо, київське "Динамо", в разі проходження бельгійського "Брюгге" на стадії 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, вестиме боротьбу за вихід в груповий етап з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія).