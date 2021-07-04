Визначилися всі півфінальні пари Євро-2020: хто з ким і коли грають
Сьогодні матчем Україна-Англія завершилася стадія чвертьфіналів Євро-2020. Саме Англія стала останнім півфіналістом, приєднавшись до компанії Данії, Іспанії та Італії.
Детальніше про півфінальні пари - в матеріалі РБК-Україна.
Обидва матчі 1/2 фіналу, втім, як і фінал чемпіонату Європи, пройдуть у Лондоні на Уемблі:
6 липня
Італія - Іспанія (початок 22:00)
7 липня
Англія - Данія (початок 22:00)
Фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 липня.
Транслювати півфінали і фінал ЧЄ буде телеканал "Україна". Альтернативні трансляції вестимуться на каналах "Футбол 1, 2 і 3".
Нагадаємо, сьогодні Данія не без проблем переграла Чехію 2:1. При цьому Англія розбила Україну 4:0.
Вчора Іспанія лише в серії пенальті пройшли Швейцарію. А Італія була сильнішою за Бельгію.