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Определились пары соперников финальной стадии Лиги наций

Новости » Спорт    03.12.2018 - 18:24
Определились пары соперников финальной стадии Лиги наций
Фото: трофей Лиги наций (twitter.com/UEFAEURO)

Поединки пройдут с 5 по 9 июня

По итогам жеребьевки определились пары соперников в полуфинале Лиги наций. Как сообщается на сайте УЕФА, сборная Португалии сыграет против Швейцарии, Нидерланды - против Англии.

Финальная стадия дебютного розыгрыша Лиги наций представляет собой мини-турнир, который пройдет в июне 2019 года. Команды получили право сыграть на этой стадии благодаря тому, что заняли первые места в своих группах Лиги A.

Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня, матч за 3 место состоится 9 июня, тогда же будет сыгран финал.

Определились пары соперников финальной стадии Лиги нацийФото uefa.com

Победитель получит 71-сантиметровый трофей из монетного серебра и 7,5 млн евро, финалист - 6,5 млн евро, сборная которая займет третье место - 5,5 млн евро, за четвертое место предусмотрен гонорар в размере 4,5 млн евро.

Напомним, накануне состоялась жеребьевка квалификации Евро-2020. Украина попала в группу B, где встретится с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом. 

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