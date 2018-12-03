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Визначилися пари суперників фінальної стадії Ліги націй

Новини » Спорт    03.12.2018 - 18:24
Визначилися пари суперників фінальної стадії Ліги націй
Фото: трофей Ліги націй (twitter.com/UEFAEURO)

Поєдинки пройдуть з 5 по 9 червня

За підсумками жеребкування визначилися пари суперників у півфіналі Ліги націй. Як повідомляється на сайті УЕФА, збірна Португалії зіграє проти Швейцарії, Нідерланди - проти Англії.

Фінальна стадія дебютного розіграшу Ліги націй являє собою міні-турнір, який пройде в червні 2019 року. Команди отримали право зіграти на цій стадії завдяки тому, що посіли перші місця у своїх групах Ліги A.

Півфінали пройдуть 5 і 6 червня, матч за 3 місце відбудеться 9 червня, тоді ж буде зіграний фінал.

Визначилися пари суперників фінальної стадії Ліги наційФото uefa.com

Переможець отримає 71-сантиметровий трофей з монетного срібла і 7,5 млн євро, фіналіст - 6,5 млн євро, збірна яка посяде третє місце - 5,5 млн євро, за четверте місце передбачений гонорар у розмірі 4,5 млн євро.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування кваліфікації Євро-2020. Україна потрапила в групу B, де зустрінеться з Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом.

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