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Сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2020

Новости » Спорт    02.12.2018 - 15:26
Сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2020
Иллюстративное фото (uefa.com)

Украина сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом

По итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины узнала соперников по турниру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на жеребьевку квалификации Евро-2020.

По результатам жеребьевки, которая состоялась в воскресенье, 2 декабря, в Дублине, соперниками сборной Украины по футболу в отборочном турнире Евро-2020 стали команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Из шести корзин было сформировано 10 групп. В одной корзине с Украиной находились Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Дания, РФ, Австрия, Уэльс, Чехия и Швеция, поэтому данные команды автоматически не могли стать соперниками нашей сборной.

Сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2020

Отборочный турнир будет проходить с марта по ноябрь 2019 года. Из группы в финал Евро-2020 пройдут всего 2 команды. Однако, даже в случае неудачи, сборная Украины по футболу имеет шанс попасть в финал Евро-2020 через плей-офф Лиги наций, на котором заняла 1 место в своей группе.

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