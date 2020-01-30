Определились финалистки Australian Open в одиночном разряде

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса и американская теннисистка София Кенин стали финалистками Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне 2020 турнира серии Большого шлема. Об этом сообщается на сайте соревнований, которые проходят в Мельбурне.

Мугуруса, которая занимает 32 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в полуфинале обыграла румынку Симону Халеп, что располагается на третьей строчке мировой классификации. Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:5. Таким образом, испанка впервые в карьере сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии.

Кэнин свой полуфинальный поединок выиграла у первой ракетки мира австралийки Эшли Барти - 7:6 (8:6), 7:5. Выход в финал стал для американки высшим достижением на турнирах серии Большого шлема. Благодаря выходу в финал она впервые в карьере войдет в первую десятку рейтинга, обновленная версия которого будет опубликована в понедельник, 3 февраля. Сейчас Кэнин занимает 15 место.

Финальный матч пройдет в субботу, 1 февраля, начало встречи запланировано на 10:30 по Киеву. Кэнин и Мугуруса к этому встречались один раз, сильнее оказалась американка.

Напомним, в 2019 году в женском одиночном разряде победу одержала японка Наоми Осака.