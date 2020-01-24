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Самая юная участница Australian Open разгромила действующую чемпионку

Новости » Спорт     24.01.2020 - 12:41
Самая юная участница Australian Open разгромила действующую чемпионку
Фото: Кори Гауфф (instagram.com/cocogauff)

Кори Гауфф победила действующую чемпионку Наоми Осаку в двух сетах

Самая молодая теннисистка на Australian Open 15-летняя американка Кори Гауфф прошла в 1/8 финала турнира, обыграв действующую чемпионку Наоми Осаку из Японии. Об этом сообщает РБК-Украина.

Поединок между Гауфф и Осака продлился 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу американки. При этом Гауфф реализовала два брейк-поинта из трех, допустила две двойные ошибки, и отдала сопернице одну свою подачу.

В 1/8 финала американская теннисистка встретится с победительницей матча между Софией Кенин (США) и Шуай Чжан (Китай). Поединок состоится в воскресенье, 26 января.

Для Гауфф это уже второй турнир Большого шлема, где она проходит до такой стадии. До этого в прошлом году она вышла в 1/8 финала на Уимблдоне. Всего для Гауфф это стала восьмая победа на турнирах Большого шлема. На данный момент 15-летняя американка занимает 67-е место в рейтинге WTA.

Напомним, РБК-Украина писало, что украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге Australian Open над представительницей США Лорен Дэвис. В третьем круге Свитолина сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы.

Ранее другая украинка Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира Большого шлема Australian Open датчанке Каролине Возняцки и покинула турнир в одиночном разряде.

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