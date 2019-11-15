Определились еще четыре участника чемпионата Европы 2020 года

Фото: игроки сборной Англии (twitter.com/England)

Уже 10 сборных обеспечили себе участие в финальной части

Определились еще четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

К оформившим ранее выход на Евро-2020 сборным Украины, Бельгии, Италии, России, Польши и Испании присоединились национальные команды Турции, Франции, Англии и Чехии.

Таким образом уже известны 10 из 24 участников футбольного Евро-2020. Остальные определятся по результатам заключительных поединков отборочного турнира, которые будут сыграны 15-19 ноября 2019 года. Кроме того, четыре путевки на чемпионат континента достанутся четырем победителям плей-офф.

Затем сборные будут разбиты на 6 групп по 4 команды. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 пройдет 30 ноября 2019 года в Бухаресте.

Финальная часть чемпионата Европы 2020 года на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Решающий матч турнира будет сыгран 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, команда Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы 2020 года.