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Визначилися ще чотири учасники чемпіонату Європи 2020 року

Новини » Спорт     15.11.2019 - 09:05
Визначилися ще чотири учасники чемпіонату Європи 2020 року
Фото: гравці збірної Англії (twitter.com/England)

Уже 10 збірних забезпечили собі участь у фінальній частині

Визначилися ще чотири збірні, що забезпечили собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

До збірних України, Бельгії, Італії, Росії, Польщі та Іспанії, які раніше оформили вихід на Євро-2020, приєдналися національні команди Туреччини, Франції, Англії та Чехії.

Таким чином вже відомі 10 з 24 учасників футбольного Євро-2020. Решта визначаться за результатами заключних поєдинків відбірного турніру, які будуть зіграні 15-19 листопада 2019 року. Крім того, чотири путівки на чемпіонат континенту дістануться чотирьом переможцям плей-офф.

Потім збірні будуть розбиті на 6 груп по 4 команди. Жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада 2019 року в Бухаресті.

Фінальна частина чемпіонату Європи 2020 року на 12 стадіонах 12 міст 12 національних асоціацій УЄФА. Вирішальний матч турніру буде зіграно 12 липня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Нагадаємо, команда України може потрапити в першу корзину при жеребкуванні чемпіонату Європи 2020 року.

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