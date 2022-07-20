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Определились два финалиста выборов премьера Британии: кто будет бороться за кресло

Фото: Риши Сунак и Лиз Трасс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра. В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Наибольшее количество голосов, как и в предыдущих турах, получил Риши Сунак - 137. Второе место заняла Лиз Трасс, набравшая 113 голосов.

На третьем месте оказалась бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт со 105 голосами.

Следующий этап выборов завершится 2 сентября. Результаты объявят в 12:30 5 сентября.

Последний опрос британской аналитической компании YouGov показывает, что Трасс победит Сунака - 54% против 35% соответственно.

Напомним, что парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительства премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее объявил об отставке.

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