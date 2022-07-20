Визначилися два фіналісти виборів прем'єра Британії: хто боротиметься за крісло

У Великій Британії завершився черговий етап виборів на посаду майбутнього лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра. До фіналу ввійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак та діючий міністр закордонних справ Ліз Трасс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Найбільшу кількість голосів, як і у попередніх турах, отримав Ріші Сунак - 137. Друге місце посіла Ліз Трасс, яка набрала 113 голосів.
На третьому місці опинилася колишня очільниця Міноборони Пенні Мордонт зі 105 голосами.
Наступний етап виборів завершиться 2 вересня. Результати оголосять о 12:30 5 вересня.
Останнє опитування британської аналітичної компанії YouGov показує, що Трасс переможе Сунака - 54% проти 35% відповідно.
Нагадаємо, що парламент Британії не підтримав вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який раніше оголосив про відставку.
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