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Определилась соперница Цуренко в финале турнира в Брисбене

Новости » Спорт    05.01.2019 - 15:33
Определилась соперница Цуренко в финале турнира в Брисбене
Фото: Каролина Плишкова (twitter.com/wta)

Теннисистки встречались между собой пять раз

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала второй финалисткой турнира в Брисбене (Австралия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале соревнований пятая ракетка мира нанесла поражение хорватской теннисистке Донне Векич. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, его продолжительность составила 1 час 22 минуты.

В финале турнира в Брисбене Плишкова сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, занимающую 27 место в рейтинге WTA.

С Цуренко чешка встречалась пять раз и трижды праздновала победу. Последний матч между теннисистками прошел в 2018 году в Мадриде, где сильнее оказалась Плишкова. 

Напомним, действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла защитить титул, програвшия в своем первом матче турнира белорусской теннисистке Александре Саснович.

Цуренко стартовала на турнире в Брисбене с разгромной победы Ни одной из украинок не удалось пройти квалификацию турнира в Брисбене
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