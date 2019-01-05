Визначилася суперниця Цуренко у фіналі турніру в Брісбені

Фото: Кароліна Плішкова (twitter.com/wta)

Тенісистки зустрічалися між собою п'ять разів

Чеська тенісистка Кароліна Плішкова стала другою фіналісткою турніру в Брісбені (Австралія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У півфіналі змагань п'ята ракетка світу завдала поразки хорватській тенісистці Донні Векич. Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4, його тривалість склала 1 час 22 хвилини.

У фіналі турніру в Брісбені Плішкова зіграє з українською тенісисткою Лесею Цуренко, що займає 27 місце в рейтингу WTA.

З Цуренко чешка зустрічалася п'ять разів і тричі святкувала перемогу. Останній матч між тенісистками пройшов в 2018 році в Мадриді, де сильнішою виявилася Плішкова.

Нагадаємо, чинна чемпіонка змагань Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович.