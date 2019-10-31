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Определилась соперница Свитолиной в полуфинале Итогового турнира WTA

Новости » Спорт     31.10.2019 - 18:06
Определилась соперница Свитолиной в полуфинале Итогового турнира WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Ею стала швейцарская теннисистка, финишировавшая на втором месте в своей группе

Второй полуфиналисткой Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай) стала Белинда Бенчич из Швейцарии, которая на отказе обыграла в решающем матче голландскую теннисистку Кики Бертенс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт соревнований.

Таки образом, Бенчич заняла второе место в Красной группе и в полуфинале сыграет с Элиной Свитолиной. Накануне украинка заняла первое место в Пурпурной группе и раньше всех обеспечила себе место в полуфинале Итогового турнира.

На первой позиции в Красной группе расположилась австралийка Эшли Барти. Ее соперница по полуфиналу определится завтра, 1 ноября. Турнир завершится 3 ноября.

Свитолина является действующей чемпионкой WTA Finals.

Напомним, что Кики Бертенс попала на турнир в качестве запасной после отказа от выступления японки Наоми Осаки.

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