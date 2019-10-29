Третья ракетка мира снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы

Фото: Наоми Осака (twitter.com/WTA)

Ее место займет нидерландка Кики Бертенс

Третья ракетка мира Наоми Осака досрочно завершила свои выступления на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Японская теннисистка снялась с соревнований из-за травмы плеча. Вместо нее на турнире выступит голландка Кики Бертенс, которой уже сегодня, 29 октября, предстоит сыграть с Эшли Барти.

"Я расстроена тем, что вынуждена сняться. Это прекрасный турнир, событие года в WTA. Я не так хотела завершить Итоговый и сезон в целом. Буду ждать выздоровления и надеяться на возвращение в Шэньчжэнь в следующем году", - сказала Осака.

Стоит отметить, что на старте соревнований двукратная победительница турниров "Большого шлема" одолела чешку Петру Квитову со счетом (7:6(1), 4:6, 6:4).

В нынешнем сезоне японка победила на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), а также на турнирах в Осаке и Пекине.

Действующей чемпионкой является Элина Свитолина. Украинская теннисистка также провела первый матч на Итоговом турнире, в котором одолела Каролину Плишкову в двух сетах.