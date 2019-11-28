Определилась половина участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам матчей второго дня пятого тура группового этапа Лиги чемпионов определилась уже ровно половина, восемь клубов, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Каталонская "Барселона" в домашнем матче разобралась с дортмундской "Боруссией" (3:1) и гарантировала себе первое место в группе. Немецкий "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Бенфикой" (2:2), но этого достаточно для досрочной квалификации в следующую стадию.

Ранее в плей-офф уже пробились: "Реал" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм Хотступр" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) и "Ювентус" (Италия).

Также еще две команды лишились всех шансов на еврокубковую весну - бельгийский "Генк" и пражская "Славия".

Матчи шестого тура, по итогам которых станут известны все участники плей-офф, пройдут 10 и 11 декабря.

Напомним, донецкий "Шахтер" гарантирует себе выход в плей-офф ЛЧ в случае победы над "Аталантой" в заключительном туре группового этапа.