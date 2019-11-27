Четыре клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе

Фото: игроки "Ювентуса" (juventus.com)

Уже шесть команд пробились в 1/8 финала

Четыре футбольных клуба по итогам 5 тура группового раунда Лиги чемпионов вышли в плей-офф, досрочно выиграв свои группы. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Гарантировали себе участие в 1/8 финала с первого места немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Сити". В общем уже шесть команд вышли в 1/8 финала ЛЧ. Также участие в следующем этапе турнира примут испанский "Реал" и английский "Тоттенхэм".

Неизвестной остается судьба 10 путевок, однако точно потеряли шансы на выход из группы бельгийские "Брюгге" и "Генк", турецкий "Галатасарай", французский "Лилль", российский "Локомотив", греческий "Олимпиакос" и сербская "Црвена Звезда".

Напомним, донецкий "Шахтер" гарантирует себе выход в плей-офф ЛЧ в случае победы над "Аталантой" в заключительном туре группового этапа.

Выход может обеспечить и ничейный результат, если в паралельном поединке группы загребское "Динамо" не обыграет дома "Манчестер Сити".

В случае поражения "горняки" пропустят на второе место иатльянский клуб и попадание в ЛЕ будет зависеть от результата параллельного матча.