Определилась первая полуфиналистка турнира в Брисбене

Фото: Наоми Осака (twitter.com/WTA)

Ее соперницей может стать украинка Леся Цуренко

Пятая рактека мира японка Наоми Осака добыла победу над латвийкой Анастасией Севастовой (WTA 11) в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене, который проходит в рамках серии Premier. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч завершился со счетом 6:3, 0:6, 4:6, его продолжительность составила 1 час 33 минуты.

За выход в финал соревнований вторая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) - Анетт Контавейт (Эстония).

Турнир завершится 6 января.

Напомним, действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла защитить титул, програвшия в своем первом матче турнира белорусской теннисистке Александре Саснович.