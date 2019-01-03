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Определилась первая полуфиналистка турнира в Брисбене

Новости » Спорт    03.01.2019 - 10:15
Определилась первая полуфиналистка турнира в Брисбене
Фото: Наоми Осака (twitter.com/WTA)

Ее соперницей может стать украинка Леся Цуренко

Пятая рактека мира японка Наоми Осака добыла победу над латвийкой Анастасией Севастовой (WTA 11) в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене, который проходит в рамках серии Premier. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч завершился со счетом 6:3, 0:6, 4:6, его продолжительность составила 1 час 33 минуты. 

За выход в финал соревнований вторая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) - Анетт Контавейт (Эстония).

Турнир завершится 6 января. 

Напомним, действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла защитить титул, програвшия в своем первом матче турнира белорусской теннисистке Александре Саснович.

Цуренко стартовала на турнире в Брисбене с разгромной победы Свитолина возглавила посев турнира WTA в Брисбене
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