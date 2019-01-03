Визначилася перша півфіналістка турніру в Брісбені

Фото: Наомі Осака (twitter.com/WTA)

Її суперницею може стати українка Леся Цуренко

П'ята рактека світу японка Наомі Осака здобула перемогу над латвійкою Анастасією Севастовою (WTA 11) в чвертьфіналі турніру в австралійському Брісбені, який проходить в рамках серії Premier. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч завершився з рахунком 6:3, 0:6, 4:6, його тривалість склала 1 годину 33 хвилини.

За вихід у фінал змагань друга ракетка турніру посперечається з переможницею пари Леся Цуренко (Україна) - Анетт Контавейт (Естонія).

Турнір завершиться 6 січня.

Нагадаємо, чинна чемпіонка змагань Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович.