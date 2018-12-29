Ни одной из украинок не удалось пройти квалификацию турнира в Брисбене

Фото: теннисный корт в Брисбене (facebook.com/BrisbaneTennis)

Все три спорсменки завершили борьбу в отборочной сетке

Все три украинские теннисистки не смогли пробиться через квалификацию турнира в австралийском Брисбене, проиграв на стадии полуфинала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований, опубликованные на сайте турнира.

Даяна Ястремская не смогла справиться с 144 ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой. Соперницы провели на корте один час. По ходу встречи Даяна общалась на корте с доктором и при счете 2:6, 1:5 снялась с игры.

Марта Костюк проиграла чешке Марии Боузковой (WTA 139) со счетом 3-6, 1-6. Спортсменки боролись за путевку в финал квалификации 65 минут.

Екатерина Козлова оступилась в матче против британки Гарриет Дарт (WTA 149) - 6-2, 1-6, 6-7(7).

Напомним, в основной сетке турнира в Брисбене будут стартовать Элинa Свитолина, которая будет защищать свой титул, и Лeся Цуренко.