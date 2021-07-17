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Определены победители Каннского фестиваля

Автор: РБК-Украина

Определены победители Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indie Wire.

74-й Каннский кинофестиваль проходил во Франции с 6 по 17 июля.

Гран-при Канн получили фильмы "Герой" режиссера Асгара Фархиди и "Купе номер шесть" режиссера Юххо Куосманен.

Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм "Аннетт".

Награду за лучшую женскую роль получила Ренати Рейнсве (фильм "Самый плохой человек в мире".

Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Калеб Лендри Джонс (фильм "Нитра").

Лучший сценарией - "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ).

Приз жюри получили фильмы "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" Надава Лапида.

"Золотую камеру" за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм "Мурина".

Напомним, что из-за коронавируса Каннский кинофестиваль переносили.

Также из-за коронавируса переносили церемонию фестиваля "Золотой глобус-2021".

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