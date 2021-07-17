Визначено переможців Каннського фестивалю. Золоту пальмову гілку отримав фільм "Титан" Джулії Дюкорно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Indie Wire.
74-й Каннський кінофестиваль проходив у Франції з 6 по 17 липня.
Гран-прі Канн отримали фільми "Герой" режисера Асгара Фархіді і "Купе номер шість" режисера Юххо Куосманен.
Кращим режисером став Леос Каракс за фільм "Аннетт".
Нагороду за кращу жіночу роль отримала Ренаті Рейнсве (фільм "Найгірша людина в світі".
Володарем призу за кращу чоловічу роль став Калеб Лендрі Джонс (фільм "Нітра").
Кращий сценарієм - "Сядь за кермо моєї машини" (Рюсуке Хамагуті і Такамаса ОЕ).
Приз журі отримали фільми "Пам'ять" Апітчатпона Вірасетакула і "Коліно Ахеда" Надава Лапіда.
"Золоту камеру" за кращий дебют отримала Антонета Аламат Кусіянович за фільм "Муріна".