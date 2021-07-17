RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Визначено переможців Каннського фестивалю

Автор: РБК-Україна

Визначено переможців Каннського фестивалю. Золоту пальмову гілку отримав фільм "Титан" Джулії Дюкорно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Indie Wire.

74-й Каннський кінофестиваль проходив у Франції з 6 по 17 липня.

Гран-прі Канн отримали фільми "Герой" режисера Асгара Фархіді і "Купе номер шість" режисера Юххо Куосманен.

Кращим режисером став Леос Каракс за фільм "Аннетт".

Нагороду за кращу жіночу роль отримала Ренаті Рейнсве (фільм "Найгірша людина в світі".

Володарем призу за кращу чоловічу роль став Калеб Лендрі Джонс (фільм "Нітра").

Кращий сценарієм - "Сядь за кермо моєї машини" (Рюсуке Хамагуті і Такамаса ОЕ).

Приз журі отримали фільми "Пам'ять" Апітчатпона Вірасетакула і "Коліно Ахеда" Надава Лапіда.

"Золоту камеру" за кращий дебют отримала Антонета Аламат Кусіянович за фільм "Муріна".

Нагадаємо, що через коронавірус Каннський кінофестиваль переносили.

Також через коронавірус переносили церемонію фестивалю " Золотий глобус-2021".

Читайте РБК-Україна в Google News
Канныфестиваль