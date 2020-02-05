Определены лучшие легкоатлеты Украины 2019 года

Высотница Ярослава Магучих и метатель молота Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами Украины в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Также их обоих признали главными сенсациями по итогам прошлого года. Всего были названы победители в восьми номинациях.

Лучшим тренером года названа Татьяна Степанова - личная наставница Ярославы Магучих.

Лучшая команда года - женская эстафетная команда 4х400 метров Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рыжикова.

Лучшие легкоатлеты года в категории "Мастерс", среди мужчин - Сергей Гаврась, среди женщин - Светлана Сорочук.

Напомним, Магучих в ноябре прошлого года победила в номинации "Восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

На старте нынешнего года 18-летняя украинка установила мировой рекорд среди спортменок младше 20 лет в помещении на международных соревнованиях в Карлсруэ (2,02 метра).

Кохан является победителем Кубка Европы в возрастной категории U-23 (76,68 м, Шаморин, Словакия) и победителем чемпионата Европы U-20 с юниорским рекордом континента (84,73 м - вес молота 6 кг, Бурос, Швеция).