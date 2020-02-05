ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Определены лучшие легкоатлеты Украины 2019 года

Новости » Спорт     05.02.2020 - 18:57
Определены лучшие легкоатлеты Украины 2019 года
Фото: Ярослава Магучих (facebook.com/olympicua)

Всего названы победители в восьми номинациях

Высотница Ярослава Магучих и метатель молота Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами Украины в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Также их обоих признали главными сенсациями по итогам прошлого года. Всего были названы победители в восьми номинациях.

Лучшим тренером года названа Татьяна Степанова - личная наставница Ярославы Магучих.

Лучшая команда года - женская эстафетная команда 4х400 метров Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рыжикова.

Лучшие легкоатлеты года в категории "Мастерс", среди мужчин - Сергей Гаврась, среди женщин - Светлана Сорочук.

Напомним, Магучих в ноябре прошлого года победила в номинации "Восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

На старте нынешнего года 18-летняя украинка установила мировой рекорд среди спортменок младше 20 лет в помещении на международных соревнованиях в Карлсруэ (2,02 метра).

Кохан является победителем Кубка Европы в возрастной категории U-23 (76,68 м, Шаморин, Словакия) и победителем чемпионата Европы U-20 с юниорским рекордом континента (84,73 м - вес молота 6 кг, Бурос, Швеция).

Назван лучший тренер чемпионата Украины в 2019 году WBO признала Ломаченко лучшим боксером 2019 года
Новости Украины спортсменылегкая атлетика2019 год
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь