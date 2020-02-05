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Визначені найкращі легкоатлети України 2019 року

Новини » Спорт     05.02.2020 - 18:57
Визначені найкращі легкоатлети України 2019 року
Фото: Ярослава Магучіх (facebook.com/olympicua)

Всього названо переможців у восьми номінаціях

Висотниця Ярослава Магучіх і метальник молота Михайло Кохан визнані кращими легкоатлетами України у 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Також їх обох визнали головними сенсаціями за підсумками минулого року. Всього було названо переможців у восьми номінаціях.

Найкращим тренером року названа Тетяна Степанова - особиста наставниця Ярослави Магучіх.

Найкраща команда року - жіноча естафетна команда 4х400 метрів: Катерина Климюк, Тетяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рижикова.

Найкращі легкоатлети року у категорії “Мастерс”, серед чоловіків - Сергій Гаврась, серед жінок - Світлана Сорочук.

Нагадаємо, Магучіх в листопаді минулого року перемогла в номінації "Висхідна зірка" за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

На старті нинішнього року 18-річна українка встановила світовий рекорд серед спортменок молодше 20 років в приміщенні на міжнародних змаганнях в Карлсруе (2,02 метра).

Кохан є переможцем Кубка Європи у віковій категорії U-23 (76,68 м, Шаморин, Словаччина) та переможцем чемпіонату Європи U-20 з юніорським рекордом континенту (84,73 м - вага молота 6 кг, Бурос, Швеція).

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