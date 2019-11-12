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Определены лучшие легкоатлеты октября в Украине

Новости » Спорт     12.11.2019 - 10:15
Определены лучшие легкоатлеты октября в Украине
Фото: Михаил Кохан и Марина Бех-Романчук (Дмитро Вакулка та Getty Images for IAAF)

Оба удачно выступили на чемпионате мира

Прыгунья Марина Бех-Романчук и метатель молота Михаил Кохан были признаны лучшими легкоатлетами октября в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Бех-Романчук завоевала свою дебютную медаль чемпионата мира - стала второй в Дохе в прыжках в длину с результатом 6,92 м.

При определении лучшего легкоатлета октября основная борьба развернулась между Коханом и еще одним претендентом Андреем Ткачуком.

Последний побил почти 30-летний рекорд Украины, став десятым на чемпионате мира с 24-часового бега. Михаил Кохан, будучи юниором, занял пятое место по метанию молота на взрослом чемпионате мира (77,39 м). В результате с минимальным отрывом победителем в номинации стал Кохан.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава сваи магучие, которая выступает в дисциплине прыжков в длину, попала в мировую номинацию Восходящая звезда по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее Магучих уже была признана лучшей в Европе в этой же номинации, а теперь имеет шанс побороться и за звание наилучшей в мире среди молодых спортсменок.

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