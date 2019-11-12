Визначені найкращі легкоатлети жовтня в Україні

Фото: Михайло Кохан і Марина Бех-Романчук (Дмитро Вакулки та Getty Images for IAAF)

Обидва вдало виступили на чемпіонаті світу

Стрибунка Марина Бех-Романчук і метальник молота Михайло Кохан були визнані кращими легкоатлетами жовтня в Україні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Бех-Романчук завоювала свою дебютну медаль чемпіонату світу - стала другою в Досі в стрибках в довжину з результатом 6,92 м.

При визначенні найкращого легкоатлета жовтня основна боротьба розгорнулася між Коханом і ще одним претендентом Андрієм Ткачуком.

Останній побив майже 30-річний рекорд України, ставши десятим на чемпіонаті світу з 24-годинного бігу. Михайло Кохан, будучи юніором, посів п’яте місце з метання молота на дорослому чемпіонаті світу (77,39 м). У результаті з мінімальним відривом переможцем у номінації став Кохан.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виступає в дисципліні стрибків у довжину, потрапила у світову номінацію Висхідна зірка за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Раніше Магучіх вже була визнана кращою в Європі в цій же номінації, а тепер має шанс поборотися і за звання найкращої у світі серед молодих спортсменок.