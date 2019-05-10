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Выбраны лучшие легкоатлеты апреля в Украине

Новости » Спорт    10.05.2019 - 11:11
Выбраны лучшие легкоатлеты апреля в Украине
Фото: Инна Кашина (noc-ukr.org)

ФЛАУ отметила марафонца и представительницу спортивной ходьбы

Инна Кашина и Игорь Олефиренко признаны лучшими легкоатлетами апреля в Украине. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Кашина стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29.30 ч).

Олефиренко занял 17 место на марафоне серии IAAF Gold Label Race в Лондоне (2:11.55 ч). 

В голосовании принимают участие три категории: болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ. Голоса каждой категории учитывались трети от всех голосов.

Напомним, украинские спортсмены завоевали 5 наград на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который состоялся в Глазго (Шотландия). В активе украинцев 2 серебряные медали и 3 бронзовые.

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