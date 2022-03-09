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Есть определенные параллели в поведении Путина и Гитлера, - Квин

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Среда 09 марта 2022 21:12
Есть определенные параллели в поведении Путина и Гитлера, - Квин Фото: временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила о параллели между президентом Российской Федерации и немецким диктатором Адольфом Гитлером. Оба начали кровавую войну, убивая людей без разбора и игнорируя народы.

Об этом в интервью для РБК-Украина сообщила Квин.

По словам Квин, как Гитлер, так и Путин - оба начали "войну по выбору". Временная поверенная в делах США в Украине отметила, что наша страна не провоцировала агрессию со стороны Российской Федерации, которую страна постоянно пропагандирует среди своего населения.

"Я бы сказала, что есть определенные параллели в поведении президента Путина. Он начал войну, которая была полностью "войной по выбору". Украина не сделала ничего, чтобы спровоцировать агрессию, которую Россия сейчас навязывает Украине. Он убивает людей без разбора, как это делал Адольф Гитлер. Он не думает о своем народе, когда делает это. Он не думает о народе Украины. Я не буду проводить параллели, но, скажем так, я вижу некоторые из них", - заявила Квин.

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