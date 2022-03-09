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Є певні паралелі у поведінці Путіна та Гітлера, - Квін

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Середа 09 березня 2022 21:12
Є певні паралелі у поведінці Путіна та Гітлера, - Квін Фото: тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про паралель між президентом Російської Федерації та Німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Обидва розпочали криваву війну, вбиваючи людей без розбору та ігноруючи народи.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомила Квін.

За словами Квін, як Гітлер, так і Путін - обидва розпочали "війну за вибором". Тимчасова повірена у справах США в Україні зауважила, що наша країна не провокувала агресію з боку Російської Федерації, яку країна постійно пропагандує серед свого населення.

"Я б сказала, що є певні паралелі у поведінці президента Путіна. Він почав війну, яка була повністю "війною за вибором". Україна не зробила нічого, щоб спровокувати агресію, яку Росія зараз нав'язує Україні. Він вбиває людей без розбору, як це робив Адольф Гітлер. Він не думає про свій народ, коли робить це. Він не думає про народ України. Я не буду проводити паралелі, але, скажімо так, я бачу деякі з них", - заявила Квін.

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