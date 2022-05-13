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Оправдывает Россию в пропагандистских эфирах: СБУ объявила подозрение уроженке Закарпатья

Фото: уроженцы Закарпатья, которая оправдывает зверства России, объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Офис Генерального прокурора объявил подозрение уроженке Закарпатья. Девушка участвует в эфирах российских пропагандистов и оправдывает зверства России на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

Девушке заочно сообщено о подозрении в изготовлении и распространении материалов, отрицающих российскую агрессию на территории нашей страны.

Согласно данным следствия, девушка выехала в Москву в 2019 году. Уже оттуда она начала систематически проводить подрывную деятельность против Украины.

"Она регулярно выступает в эфирах российских пропагандистов, открыто поддерживая вооруженную агрессию РФ и самопровозглашенных органов власти на временно оккупированных территориях", - пишет пресс-служба.

Также уроженка Закарпатья создала около десяти профилей в социальных сетях, через которые распространяет посты с дезинформацией, оправдывая действия армии РФ и дискредитируя ВСУ. В частности, она называет войну против Украины "операцией", отрицает убийство гражданских и присутствие военных в Черниговской области.

По данным СМИ, речь идет о Татьяне Чоп. Девушка является уроженкой закарпатского Хуста.

Фото: уроженцы Закарпатья, которая оправдывает зверства России, объявили подозрение (facebook.com/pgo.gov.ua)

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