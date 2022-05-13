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Виправдовує Росію в пропагандистських ефірах: СБУ оголосила підозру уродженці Закарпаття

Фото: уродженці Закарпаття, яка виправдовує звірства Росії, оголосили підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс Генерального прокурора оголосив підозру уродженці Закарпаття. Дівчина бере участь у ефірах російських пропагандистів й виправдовує звірства Росії на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

Дівчині заочно повідомлено про підозру у виготовлені й поширенні матеріалів, які заперечують російську агресію на території нашої країни.

Згідно з даними слідства, дівчина виїхала до Москви у 2019 році. Вже звідти вона почала систематично проводити підривну діяльність проти України.

"Вона регулярно виступає в ефірах російських пропагандистів, відкрито підтримуючи збройну агресію РФ та самопроголошених органів влади на тимчасово окупованих територіях", - пише пресслужба.

Також уродженка Закарпаття створила близько десяти профілів у соціальних мережах, через які поширює пости з дезінформацією, виправдовуючи дії армії РФ та дискредитуючи ЗСУ. Зокрема, вона називає війну проти України "операцією", заперечує вбивство цивільних й присутність військових у Чернігівській області.

За даними ЗМІ, мова йде про Тетяну Чоп. Дівчина є уродженкою закарпатського Хуста.

Фото: уродженці Закарпаття, яка виправдовує звірства Росії, оголосили підозру (facebook.com/pgo.gov.ua)

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