Виправдовує Росію в пропагандистських ефірах: СБУ оголосила підозру уродженці Закарпаття

Дівчині заочно повідомлено про підозру у виготовлені й поширенні матеріалів, які заперечують російську агресію на території нашої країни.

Згідно з даними слідства, дівчина виїхала до Москви у 2019 році. Вже звідти вона почала систематично проводити підривну діяльність проти України.

"Вона регулярно виступає в ефірах російських пропагандистів, відкрито підтримуючи збройну агресію РФ та самопроголошених органів влади на тимчасово окупованих територіях", - пише пресслужба.

Також уродженка Закарпаття створила близько десяти профілів у соціальних мережах, через які поширює пости з дезінформацією, виправдовуючи дії армії РФ та дискредитуючи ЗСУ. Зокрема, вона називає війну проти України "операцією", заперечує вбивство цивільних й присутність військових у Чернігівській області.

За даними ЗМІ, мова йде про Тетяну Чоп. Дівчина є уродженкою закарпатського Хуста.

Фото: уродженці Закарпаття, яка виправдовує звірства Росії, оголосили підозру (facebook.com/pgo.gov.ua)