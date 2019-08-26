Оппозиция может возглавить четыре комитета в Раде

Представители оппозиционных партий парламента могут занять на руководящих должностях четырех парламентских комитетов и комиссию по вопросам ветеранов. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" и председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Разумков назвал четыре комитета, которые могут возглавить представители оппозиции.

"Есть предложения, но речь идет о комитете по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, комитете по вопросам молодежи и спорта, комитете по вопросам свободы слова, комитете по вопросам евроинтеграции и еще комиссии по ветеранам. Это трудно сказать, оппозиции или не оппозиции, это - другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена ​ на развитие нашего государства", - заявил Разумков, добавив, что эти вопросы до сих пор обсуждаются.

Напомним, депутатская подгруппа проголосовала за создание в Верховной раде комиссии по вопросам ветеранов. Возглавлять комиссию будет представитель партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.