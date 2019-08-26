В парламенте появится комиссия по вопросам ветеранов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Возглавлять комиссию будет представитель ЕС Яна Зинкевич

Депутатская подгруппа проголосовала за создание в Верховной раде комиссии по вопросам ветеранов. Об этом заявил председатель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, возглавлять комиссию будет представитель партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.

"Сегодня подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание Временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководством было единогласно избрана представитель ЕС Яна Зинкевич", - заявил Герасимов.

Напомним, 27 февраля 2018 года Верховная рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта 2018 года Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов. В ноябре 2018 года Верховная рада назначила Ирину Фриз, которая была нардепом от "БПП", на должность министра по делам ветеранов.

Недавно Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Реестр поручено создать Министерству по вопросам финансов.

Недавно временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявил, что Украина должна определиться с форматом деятельности Министерства по делам ветеранов.