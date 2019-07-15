Опозиція Венесуели повернеться на Барбадос для досягнення угоди з представниками Мадуро

Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Перша зустріч сторін не завершилась угодою

Опозиція Венесуели повернеться на Барбадос, щоб продовжити переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро в рамках зусиль з урегулювання політичної кризи в країні. Про це сказав лідер опозиції Хуан Гуайдо, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обидві сторони вже зустрічалися на Карибському острові минулого тижня в рамках переговорів, що проводяться за посередництва Норвегії, але повернулися в четвер для консультацій без оголошення угоди.

Команда зв'язків з громадськістю лідера опозиції Хуана Гуайдо заявила, що делегація повертається "для досягнення змін, які можуть покласти край стражданням венесуельців".

Переговори поновляться через кілька днів після того, як два співробітника служби безпеки Гуайдо були затримані за те, що нібито намагалися продати гвинтівки, взяті у Національній гвардії.

Гуайдо сказав, що арешти були частиною спроб залякування, заснованих на підроблених доказах. Міністр інформації Хорхе Родрігес заявив, що представить докази, пов'язані з цією справою, на наступному раунді переговорів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Венесуели. Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки країни. Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

Венесуела страждає від гіперінфляційної економічної кризи, яка призвела до недоїдання і хвороб і викликав міграційний відтік 4 мільйонів громадян.

У січні Гуайдо закликав прийняти його тимчасове президентство, оголосивши переобрання Мадуро в 2018 році фальсифікацією. Саме Гуайдо понад 50 країн визнають законним лідером Венесуели.