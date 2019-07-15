ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опозиція Венесуели повернеться на Барбадос для досягнення угоди з представниками Мадуро

Новини » Політика    15.07.2019 - 05:57
Опозиція Венесуели повернеться на Барбадос для досягнення угоди з представниками Мадуро
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Перша зустріч сторін не завершилась угодою

Опозиція Венесуели повернеться на Барбадос, щоб продовжити переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро в рамках зусиль з урегулювання політичної кризи в країні. Про це сказав лідер опозиції Хуан Гуайдо, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обидві сторони вже зустрічалися на Карибському острові минулого тижня в рамках переговорів, що проводяться за посередництва Норвегії, але повернулися в четвер для консультацій без оголошення угоди.

Команда зв'язків з громадськістю лідера опозиції Хуана Гуайдо заявила, що делегація повертається "для досягнення змін, які можуть покласти край стражданням венесуельців".

Переговори поновляться через кілька днів після того, як два співробітника служби безпеки Гуайдо були затримані за те, що нібито намагалися продати гвинтівки, взяті у Національній гвардії.

Гуайдо сказав, що арешти були частиною спроб залякування, заснованих на підроблених доказах. Міністр інформації Хорхе Родрігес заявив, що представить докази, пов'язані з цією справою, на наступному раунді переговорів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Венесуели. Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки країни. Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

Венесуела страждає від гіперінфляційної економічної кризи, яка призвела до недоїдання і хвороб і викликав міграційний відтік 4 мільйонів громадян.

У січні Гуайдо закликав прийняти його тимчасове президентство, оголосивши переобрання Мадуро в 2018 році фальсифікацією. Саме Гуайдо понад 50 країн визнають законним лідером Венесуели.

В США засудили затримання соратників Гуайдо Гуайдо повідомив про викрадення двох соратників у Венесуелі
Новини України кризисВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся