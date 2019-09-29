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Опозиція у Великобританії розглядає можливість імпічменту Джонсону

Новини » Політика    29.09.2019 - 17:24
Опозиція у Великобританії розглядає можливість імпічменту Джонсону
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Опозиційні партії розглядають можливість запуску процедури імпічменту

У Великобританії опозиційні партії розглядають можливість запуску процедури імпічменту щодо прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Повідомляється, що приводом для цього стало рішення Верховного суду, який 24 вересня визнав незаконним рішення Джонсона про припинення парламенту.

Пропозиція про імпічмент висунула лівоцентристська валлійська партія Плайд Камрі", її пропозиція обговорювалася на зустрічі політиків 26 вересня. Ініціатива може бути представлена Палаті громад на наступному тижні.

Якщо нижня палата парламенту проголосує за її прийняття, щодо Джонсона може початися судовий розгляд.

За даними CNN, в разі успішного голосування про недовіру Джонсону на посаді прем'єра на перший час його замінить лідер партії Лейбористів Джеремі Корбін.

Крім того, раніше повідомлялося, що проти Джонсона, якого підозрюють у тому, що він зловживав службовим становищем, займаючи посаду мера Лондона в 2008-2016 роках, можуть почати розслідування.

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