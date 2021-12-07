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Оппозиция ведет информационную войну против Зеленского и его команды, - Арестович

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 15:19
Оппозиция ведет информационную войну против Зеленского и его команды, - Арестович Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Обвинения в адрес власти со стороны оппозиции носят характер разворачивающейся внутри страны информационной войны. Часто риторика оппонентов президента совпадает с нарративом РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексея Арестовича в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, внутри страны оппозиция запустила флешмоб под лозунгом: "Зеленский капитулирует, мы будем биться до последнего".

"Почему Зеленский должен капитулировать? Я лично очень хорошо знаю господина Зеленского, президента этой страны, я вам скажу, что это будет последний капитулирующий человек. Он боец, он будет биться до последнего. Нет никакой уступки, никакой капитуляции", - отметил Арестович.

В то же время, по его мнению, критика, которую распространяют оппоненты власти, напоминает месседжи, которые против Украины использует страна-агрессор РФ.

А протестные движения, которые недавно происходили под Офисом президента против воли и осознания самих участников акций, могут быть использованы как работа на РФ.

"Мы должны быть очень трезвыми. Мы прекрасно понимаем, что когда оппозиция сокрушительно критикует, то это все же не труд на Россию. Когда есть люди, которые хотят выразить свой протест, и они приходят под Офис президента - это тоже не труд на Россию. Но это может стать трудом на Россию помимо воли этих людей. И оппозиции и улицы. Поэтому надо сдерживаться", - резюмировал Арестович.

Как сообщалось, в Киеве вечером 1 декабря на Майдане Независимости, под Офисом президента и Верховной радой прошли несколько акций протеста.

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