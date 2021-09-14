Оппозиция срывает работу ТСК по "вагнеровцам", чтобы не нести ответственность за Илловайск и Дебальцево, - Дунда

"Они сегодня пытаются всячески дискредитировать работу комиссии, чтобы никто не был наказан за действия при Илловайске и Дебальцево", - сказал Дунда.

По его словам, с самого начала формирования и работы ТСК представители оппозиции игнорировали ее работу и требовали создать отдельную комиссию по расследованию исключительно по срыву спецоперации по задержанию наемников из российской ЧВК "Вагнера".

"Когда не удалось саботировать работу ТСК, они начали ее дискредитировать, чтобы ее работа не продвинулась дальше", - заявил нардеп.

Дунда также призвал оппозицию включиться в работу ТСК и совместными усилиями докопаться до истины по всем расследуемым вопросам.