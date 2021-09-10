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В "Евросолидарности" заявили, что их не пустили на заседание ВСК по "вагнеровцам"

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 17:22
В "Евросолидарности" заявили, что их не пустили на заседание ВСК по "вагнеровцам" Фото: народный депутат "Евросолидарности" Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На заседание парламентской ВСК, которая расследует обстоятельства срыва спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК "Вагнера", не допустили представителей "Европейской солидарности" несмотря на то, что они имеют допуск к государственной тайне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.

"Сегодня часть народных депутатов от демократической оппозиции, это депутаты от "Европейской солидарности" - я, Михаил Забродский, Николай Величкович, Михаил Бондарь, а также от "Голоса" Сергей Рахманин и Роман Костенко пришли на комиссию для того, чтобы предложить заслушать непосредственных участников этой военной операции, которая собственно сегодня и должна была рассматриваться на ВСК", - сообщил Андрей Парубий.

Он также отметил, что они как народные депутаты имеют доступ к государственной тайне, к секретным материалам.

"Была проведена проверка и было подтверждено, что мы имеем полный доступ к закрытой информации. И когда этот вопрос был поставлен на голосование, к большому удивлению, комиссия проголосовала, что мы не можем участвовать в ее заседании, не можем присутствовать при рассмотрении вопросов ведения комиссии", - добавил Парубий.

По его словам, изначально они требовали, чтобы была создана ВСК по этой операции, которая стала резонансной не только для Украины, но и для всего мира.

"И последние исследования, в том числе и журналистские, продемонстрировали, что как минимум разведка США была в курсе этой операции. Мы были убеждены с самого начала, что должно быть комиссия, которая будет рассматривать именно этот эпизод. Трудно себе представить, какая деморализация для украинских разведчиков, военных и солдат, когда возникает подозрение, что информация о секретной операции может вытечь из кабинета Главнокомандующего этой страны. Поэтому общество нуждается в ответах. Наши партнеры нуждаются в ответах. К сожалению, это наше предложение даже не было поставлено на голосование", - резюмировал Парубий.

Как сообщалось, нардеп "ЕС" Ирина Геращенко заявляла, что резонансный материал CNN, в котором подтверждается информация о срыве операции "вагнеровцев", подтвердил ту информацию, которую уже год требует расследовать "Европейская Солидарность".

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ЧВК Вагнера
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