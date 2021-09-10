В "Евросолидарности" заявили, что их не пустили на заседание ВСК по "вагнеровцам"
На заседание парламентской ВСК, которая расследует обстоятельства срыва спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК "Вагнера", не допустили представителей "Европейской солидарности" несмотря на то, что они имеют допуск к государственной тайне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.
"Сегодня часть народных депутатов от демократической оппозиции, это депутаты от "Европейской солидарности" - я, Михаил Забродский, Николай Величкович, Михаил Бондарь, а также от "Голоса" Сергей Рахманин и Роман Костенко пришли на комиссию для того, чтобы предложить заслушать непосредственных участников этой военной операции, которая собственно сегодня и должна была рассматриваться на ВСК", - сообщил Андрей Парубий.
Он также отметил, что они как народные депутаты имеют доступ к государственной тайне, к секретным материалам.
"Была проведена проверка и было подтверждено, что мы имеем полный доступ к закрытой информации. И когда этот вопрос был поставлен на голосование, к большому удивлению, комиссия проголосовала, что мы не можем участвовать в ее заседании, не можем присутствовать при рассмотрении вопросов ведения комиссии", - добавил Парубий.
По его словам, изначально они требовали, чтобы была создана ВСК по этой операции, которая стала резонансной не только для Украины, но и для всего мира.
"И последние исследования, в том числе и журналистские, продемонстрировали, что как минимум разведка США была в курсе этой операции. Мы были убеждены с самого начала, что должно быть комиссия, которая будет рассматривать именно этот эпизод. Трудно себе представить, какая деморализация для украинских разведчиков, военных и солдат, когда возникает подозрение, что информация о секретной операции может вытечь из кабинета Главнокомандующего этой страны. Поэтому общество нуждается в ответах. Наши партнеры нуждаются в ответах. К сожалению, это наше предложение даже не было поставлено на голосование", - резюмировал Парубий.
Как сообщалось, нардеп "ЕС" Ирина Геращенко заявляла, что резонансный материал CNN, в котором подтверждается информация о срыве операции "вагнеровцев", подтвердил ту информацию, которую уже год требует расследовать "Европейская Солидарность".