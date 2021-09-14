Опозиція зриває роботу ТСК щодо "вагнерівців", щоб не нести відповідальність за Ілловайськ і Дебальцеве, - Дунда

"Вони сьогодні намагаються всіляко дискредитувати роботу комісії, щоб ніхто не був покараний за дії під час Іловайську і Дебальцево", - сказав Дунда.

За його словами, з самого початку формування і роботи ТСК представники опозиції ігнорували її роботу і вимагали створити окрему комісію з розслідування виключно зі зриву спецоперації із затримання найманців з російської ПВК "Вагнера".

"Коли не вдалося саботувати роботу ТСК, вони почали її дискредитувати, щоб її робота не просунулася далі", - заявив нардеп.

Дунда також закликав опозицію включитися в роботу ТСК і спільними зусиллями докопатися до істини з усіх розслідуваних питань.