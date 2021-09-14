Опозиція зриває роботу ТСК щодо "вагнерівців", щоб не нести відповідальність за Ілловайськ і Дебальцеве, - Дунда

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає, що представники опозиційних партій мають намір дискредитувати роботу тимчасової слідчої комісії Верховної ради, яка зараз розглядає "справу вагнерівців", щоб винні не понесли відповідальність за оточення української армії під час Іловайську і Дебальцево у 2014-2015, які будуть розглянуті пізніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі "Еспресо".
"Вони сьогодні намагаються всіляко дискредитувати роботу комісії, щоб ніхто не був покараний за дії під час Іловайську і Дебальцево", - сказав Дунда.
За його словами, з самого початку формування і роботи ТСК представники опозиції ігнорували її роботу і вимагали створити окрему комісію з розслідування виключно зі зриву спецоперації із затримання найманців з російської ПВК "Вагнера".
"Коли не вдалося саботувати роботу ТСК, вони почали її дискредитувати, щоб її робота не просунулася далі", - заявив нардеп.
Дунда також закликав опозицію включитися в роботу ТСК і спільними зусиллями докопатися до істини з усіх розслідуваних питань.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до розгляду питань про розслідування Іловайської трагедії ТСК має намір зібратися в кінці вересня.
Під Іловайськом у 2014 році й Дебальцево у 2015 році українська армія потрапила в оточення бойовиків і зазнала великих втрат.
Як раніше писало РБК-Україна, нардеп Андрій Парубій заявляв, що нардепів від "ЄС" і "Голосу" не пустили на засідання ТСК з розгляду "справи вагнерівців".
Як відомо, 29 липня 2020 року під Мінськом були затримані 33 члени ПВК "Вагнер". Попри звернення ОГПУ в серпні про видачу Україні "вагнерівців", білоруська сторона передала їх Росії.
Тимчасова слідча комісія парламенту з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України була створена в травні 2021 року.