Оппозиция в Сирии заявила о задержании российских боевиков

Фото: SDF (Twitter/Will Jamesson-Bryant)

Двух граждан РФ задержали представители сирийских "Демократических сил"

Представители сирийских "Демократических сил" - вооруженной оппозиции (SDF) - заявили, что задержали росийских граждан в Сирии по подозрению в терроризме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт SDF.

По данным оппозиции, в ходе спецоперации задержали четырех боевиков, двое из них имеют гражданство Российской Федерации. Всех задержанных подозревают в организации терактов.

Задержанные - Усмат Аттаев (Usmat Attayev) и Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) имеют российское гражданство. Еще один задержанный - Абдул Рауф Турани (Abdul Raouf Turani) - афганец, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) - турок.

Однако, SDF не уточнили, к какой именно группировке принадлежат боевики, заявив лишь о том, что задержать их удалось благодаря слежке за всеми четырмя.

Их подозревают в совершении терактов в Эр-Ракке (город на севере Сирии) и организации террористических ячеек в регионе. Спецоперация по задержанию мужчин, как указали оппозиционеры, была проведена на севере Сирии 9 января.

Отметим, что SDF, включают в себя курдские отряды и арабские оппозиционные группы. Они ведут в Сирии борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). С 2014 года "Демократическим силам" оказывала поддержку международная коалиция во главе с армией США. Однако недавно американский президент заявил о выведении войск США с территории Сирии.

Напомним, Пентагон недавно заявил, что военные подразделения Соединенных Штатов пока не начали перемещение с территории Сирии в рамках вывода американского контингента из страны.