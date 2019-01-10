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Россия заняла в Сирии территории, которые раньше контролировали поддерживаемые США силы

Новости » Политика    10.01.2019 - 01:58
Россия заняла в Сирии территории, которые раньше контролировали поддерживаемые США силы
Фото: американские военные в Сирии (newsweek)

В Сирии опасаются активности террористов после выхода войск США

Военные Российской Федерации заняли территории на севере Сирии, которые ранее контролировали Сирийские демократические силы поддерживаемые Соединенными Штатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

В частности, во вторник, 8 января, Минобороны РФ распространило видео, на котором снято вхождения российского военного транспорта в город Манбидж. В частности, транспорт проехал по улице в районе на северо-востоке провинции Алеппо.

Сообщается, что расположены на фронте три конкурирующие кампании в Сирии, однако, сирийские Демократические силы уступили союзнику Сирии - России и Ирана. Это произошло после того, как США объявили о выводе около 2000 военнослужащих, как расположились вдоль групп, которые борются с боевиками "Исламского государства".

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют оставить на юге Сирии часть войск на неопределенный срок.

Отметим, после заявления Трампа о планах вывести войска из Сирии турецкая сторона начала развертывание подразделений в районах, которые прилегают к северо-западному сирийскому городу Манбидж. Также Турция заявляла о планах вытеснить курдов дальше на восток.

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